Die Kursdynamik der SUSS MicroTec-Aktien war bemerkenswert, da sich der Aktienkurs seit November 2025 mehr als verdoppelt hat, was hauptsächlich durch Branchennachrichten zum Thema Speicherkapazitätsengpässe bedingt ist. Während sich diese Erzählung bislang nicht in kurzfristige signifikante Aufträge übersetzt hat, deuten jüngste Signale aus dem gesamten Ökosystem, einschließlich TSMCs Vorverlegung von Investitionen in fortschrittliche Verpackung und Backend-Kapazitäten, auf eine zunehmende Dringlichkeit beim Kapazitätsaufbau hin. Für SUSS bedeutet dies steigenden Druck auf die Entscheidungsfindung der Kunden in Bezug auf UV-Scanner und HBM-bezogene Bonding-Anwendungen. Obwohl die Sichtbarkeit der Aufträge begrenzt bleibt, unterstützt die Kombination aus strukturellen Einschränkungen im Speicherbereich und beschleunigten Backend-Investitionen unsere Auffassung, dass die heutigen Möglichkeiten sich eher früher als später in Aufträge umwandeln können. Wir bestätigen unser "Kaufen"-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se
