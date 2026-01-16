Volkswagen wagt mit der Marke Jetta den riskanten Neustart im chinesischen Markt, während Tochter Porsche dort einen dramatischen Einbruch von 26 Prozent verkraften muss. Die Absatzkrise trifft nicht nur China, sondern auch Europa - nur Nordamerika zeigt Stabilität. Gleichzeitig prüft VW den Verkauf der Dieselsparte Everllence, um sich strategisch neu auszurichten und auf die globale Konkurrenzdruck zu reagieren.Porsche stürzt ab - China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
