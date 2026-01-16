© Foto: Christian Schultz/dpaDie Abnehmrevolution gibt es jetzt auch in Tablettenform - und sie könnte sich für Novo Nordisk auszahlen. Nach Einschätzung von Berenberg Research ist die neue Wegovy-Pille stärker als vom Markt erwartet gestartet.Bereits im laufenden Jahr trauen die Analysten dem oralen GLP-1-Produkt rund 1 Milliarde US-Dollar Umsatz zu. Entscheidend wird der weitere Hochlauf 2026: Gelingt er, könnte die Pille Gegenwind aus möglichen US-Preissenkungen und auslaufenden Patenten außerhalb der USA abfedern. Die Aktie von Novo Nordisk klettert am Freitag um mehr als 6 Prozent. In den ersten beiden Wochen des neuen Jahres konnten die Papiere schon um 17 Prozent zulegen. Novo profitiert von einem wichtigen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE