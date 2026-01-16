Die Uranium Energy-Aktie schaltete zum Jahresbeginn den Turbo ein. Seit Anfang 2026 hat der Kurs des Uranproduzenten bereits um +50% zugelegt und ist auf ein neues Allzeithoch geklettert. Was steckt hinter der Megarallye des Urantitels und wie weit kann sie denn noch gehen? Noch stärkere Rolle in den USA Der jüngste Kursschub der Uranium Energy-Aktie ist auf die Beteiligung des Konzerns am kanadischen Bergbauunternehmen Anfield Energy zurückzuführen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
