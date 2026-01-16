60.000 Meter an Bohrungen: Sitka will RC Gold 2026 auf das nächste Level heben

Anzeige / Werbung

Sitka Gold zieht Bilanz für 2025: Größeres Blackjack-Update, Rhosgobel-Entdeckung und ein vollständig finanziertes Folgeprogramm sollen die Arbeiten im Yukon 2026 deutlich ausweiten.

Sitka Gold (TSX.V: SIG | FSE: 1RF | WKN: A2JG70) meldet sich mit einem Überblick über die wichtigsten operativen und unternehmerischen Fortschritte im Jahr 2025 und einem Ausblick auf 2026. Im Zentrum steht das zu 100% kontrollierte, straßenzugängliche RC Gold-Projekt im Tombstone Gold Belt des kanadischen Yukon.

Sitka betont, dass die Arbeiten im vergangenen Jahr vor allem darauf abzielten, mehrere Ziele innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex (CCIC) systematisch zu testen und die Grundlage für weitere Ressourcenschätzungen und Bohrkampagnen zu legen. Für 2026 ist ein vollständig finanziertes Diamantbohrprogramm über 60.000 Meter geplant; zugleich kann das Unternehmen von CEO Cor Coe auf einen Kassenbestand von über 45 Mio. US-Dollar verweisen.

Sitka Gold stärkt Ressourcenschätzung am Blackjack-Vorkommen

Ein zentraler Meilenstein des vergangenen Jahres war die aktualisierte Ressourcenschätzung für das Blackjack-Goldvorkommen, die Sitka bereits vor Beginn der Bohrsaison 2025 veröffentlichte. Demnach umfasst Blackjack nun angezeigte Ressourcen von 1,291 Mio. Unzen Gold bei 1,01 g/t Gold sowie geschlussfolgerte Ressourcen von 1,044 Mio. Unzen bei 0,94 g/t Gold. Das bedeutet einen klaren Zuwachs sowohl beim Durchschnittsgehalt als auch bei den enthaltenen Unzen im Vergleich zur ersten Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2023 ein.

Die Bohrungen des Jahres 2025 im Blackjack-Saddle-Eiger-Korridor lieferten zudem mehrere Abschnitte außerhalb der bisherigen Ressourcenumfangs, die aus Sicht des Unternehmens Hinweise auf Erweiterungspotenzial entlang des mineralisierten Korridors geben. Genannt werden unter anderem 211,2 Meter mit 1,13 g/t Gold, einschließlich 73,2 Metern mit 2,05 g/t, sowie tiefer liegende Abschnitte mit 8,0 Metern mit 4,80 g/t und 6,3 Metern mit 5,53 g/t in der Umgebung größerer Intervalle. Sitka stellt diese Ergebnisse in den Kontext der Frage, ob sich neben oberflächennäheren Zonen auch Bereiche mit potenzieller Relevanz für eine spätere Untertagebetrachtung abzeichnen.

Sitka Gold meldet Rhosgobel-Entdeckung und testet weitere Ziele im RC Gold-Projekt

Als zweite wesentliche Entwicklung hebt Sitka die Entdeckung der Rhosgobel-Lagerstätte hervor - die dritte Goldlagerstätte, die das Unternehmen bislang innerhalb des RC Gold-Projekts definiert. Nach Unternehmensangaben bestätigten die Bohrungen 2025 dort Goldmineralisierung über 975 Meter Streichen; zusätzlich seien Analyseergebnisse aus 15 weiteren Bohrlöchern noch ausständig, während bislang eine mineralisierte Streichlänge von 1,1 Kilometern identifiziert wurde. Eine erste Ressourcenschätzung für Rhosgobel erwartet Sitka noch im ersten Quartal 2026.

Rhosgobel lieferte laut Mitteilung einige der breiteren und stärkeren Abschnitte der Saison, darunter 235,9 Meter mit 1,11 g/t Gold, einschließlich 40,0 Metern mit 2,01 g/t und 10,0 Metern mit 5,29 g/t. Darüber hinaus berichtet Sitka von sichtbarer Wolfram-Mineralisierung; ergänzende Analysen zu Wolframtrioxid (WO3) wurden mit einem früheren Bohrloch über 173,3 Meter mit 0,60 g/t Gold um 0,095% WO3 erweitert, einschließlich eines Teilintervalls mit 2,43 g/t Gold und 0,21% WO3.

Neben Rhosgobel verweist Sitka auf weitere Zielgebiete innerhalb des CCIC und darüber hinaus. Insgesamt wurden 2025 nach Unternehmensangaben rund 32.000 Meter in 91 Bohrlöchern über mehrere Ziele hinweg niedergebracht. Dabei sei sichtbares Gold in Bohrkernen aus jedem der größeren Zielbereiche beobachtet worden. Auf dem Contact-Ziel - das Sitka als bedeutendstes metasedimentär gehostetes Vorkommen auf dem Projekt beschreibt - nennt das Unternehmen als erstes Ergebnis 119,0 Meter mit 1,01 g/t Gold ab Oberfläche, einschließlich 10,7 Metern mit 4,10 g/t und 1,2 Metern mit 24,8 g/t; auch hier stehen weitere Analysen aus mehreren Bohrlöchern noch aus.

Sitka Gold verdoppelt das Bohrtempo: 60.000 Meter Programm für 2026

Für 2026 kündigt Sitka Gold ein 60.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm an, das nach Unternehmensdarstellung die bisher auf dem RC Gold-Projekt insgesamt niedergebrachte Bohrmeterzahl effektiv verdoppeln würde. Ziel sei, bestehende Ressourcenbereiche weiter auszubauen, zusätzliche Ressourcenschätzungen für fortgeschrittene Zonen vorzubereiten und weitere priorisierte Targets innerhalb des großflächigen Landpakets zu testen. Das RC Gold-Projekt wird als konsolidiertes Areal von 431 Quadratkilometern beschrieben; innerhalb des CCIC liegen die Hauptziele demnach in einem Korridor von etwa fünf Kilometern Nord-Süd und zwölf Kilometern Ost-West, verbunden durch ein vorhandenes Straßennetz.

Auf Unternehmensebene nennt Sitka als Eckpunkte für 2025 zudem eine Stärkung der Finanzierungssituation durch überzeichnete Finanzierungen von insgesamt mehr als 40 Mio. US-Dollar sowie eine Ausweitung der Beobachtung des Unternehmens von Analystenseite. Darüber hinaus wurde CEO Cor Coe als "Yukon Prospector of the Year 2025" ausgezeichnet. Parallel startete Sitka Umwelt-Basisdatenerhebungen, die eine spätere Genehmigungsplanung unterstützen sollen, und erweiterte Gremien und Beratungskapazitäten durch die Aufnahme zusätzlicher Fachleute in Board und Advisory Board.

Unterm Strich nennt Sitka Gold für das RC Gold-Projekt nach dem arbeitsintensiven Jahr 2025 als Schwerpunkte der nächsten Erkundungs- und Entwicklungsphase: Ressourcenschätzungen weiterentwickeln, neue Bohrziele systematisch prüfen und die geologische Grundlage im CCIC und auf regionaler Ebene im Yukon weiter verdichten. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, insbesondere auf die neue Ressourcenschätzung!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Heritage Mining Ltd. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Heritage Mining Ltd. zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Heritage Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Heritage Mining Ltd. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA8606471065