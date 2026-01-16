DJ Novo-Nordisk-Aktie steigt nach britischer Zulassung höherer Wegovy-Dosis

Von Mackenzie Tatananni

DOW JONES--Die Aktien von Novo Nordisk legen zu, nachdem die britische Gesundheitsbehörde eine höhere Dosierung des Abnehmpräparats Wegovy zugelassen hat.

Die Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) teilte am Freitag mit, dass sie eine Höchstdosis von bis zu 7,2 Milligramm (mg) Semaglutid pro Woche genehmigt hat - eine deutliche Steigerung gegenüber dem bisherigen Limit von 2,4 mg. Die Dosis soll in drei separaten Injektionen verabreicht werden und ist strikt für erwachsene Patienten mit Adipositas vorgesehen.

Semaglutid, das unter den Markennamen Wegovy und Ozempic vertrieben wird, hat Novo Nordisk geholfen, sich auf dem Markt für Gewichtsreduktion zu etablieren. Ozempic kam 2017 nach seiner Zulassung zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zuerst auf den Markt, im Jahr 2021 folgte Wegovy zur chronischen Gewichtskontrolle. Trotz dieses Pionier-Vorteils hat Tirzepatid von Eli Lilly signifikante Marktanteile gewonnen, was Novo Nordisk dazu zwingt, seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Ein Schritt in diese Richtung war die Einführung einer oralen Version (Tablette) der Abnehmtherapie. Die Wegovy-Pille wurde in den USA am 5. Januar eingeführt; eine endgültige Entscheidung über die Zulassung in Großbritannien wird bis Ende des Jahres erwartet.

Die Analysten von Berenberg rechnen damit, dass die Tablette in diesem Jahr rund 1 Milliarde Dollar einbringen wird. Höher als erwartet ausfallende Umsätze könnten Hindernisse wie Preissenkungen in den USA und auslaufende Patente ausgleichen, so die Analysten.

Die Aktien des dänischen Pharmakonzerns steigen in Kopenhagen um 4,5 Prozent. Die Papiere von Eli Lilly geben im vorbörslichen Handel um 0,3 Prozent nach.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 08:11 ET (13:11 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.