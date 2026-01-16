Es wird ein spannendes Jahr für alle Tesla-Fans. Positive News in Sachen Full Self-Driving, Robotaxis und Humanoide Robos peitschten die Tesla-Aktie kurz vor dem Jahreswechsel auf ein neues Allzeithoch von 500,00 Dollar. Die Wall Street jedenfalls glaubt fest an Musks Erfolg. Und auch viele Analysten. Es gibt aber auch kritische Stimmen...Dan Ives von Wedbush erwartet 2026 für Tesla und Elon Musk ein entscheidendes Jahr. Das Kapitel Autonomie und Robotik beginne, so Ives in seinem Update zu Tesla. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
