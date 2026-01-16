Die ThyssenKrupp-Aktie bewegt sich momentan in einer kritischen Phase. Am Freitag verbessert sie sich aktuell um +1,6% und steht bei 10,50 €. In dem Kurs sind bereits positive Aspekte der möglichen Stahlübernahme eingepreist. Was ist hier zu erwarten? Weitere Kostensenkungen möglich Das Interesse des indischen Stahlherstellers Jindal an einer Übernahme der Stahlsparte von ThyssenKrupp sorgte im vergangenen Jahr für viel Euphorie. Thyssenkrupp Steel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de