Großaktionär Tion Renewables übernimmt das Geschäft zur Entwicklung von erneuerbaren Energien von Clearwise. Das Unternehmen soll sich auf die Stromproduktion und Dividenden konzentrieren. Die zum schwedischen Finanzinvestor EQT zählende Tion Renewables übernimmt das Geschäft und Mitarbeiter der börsennotierten Clearvise AG mit Sitz in Frankfurt/Main. Das teilte Tion mit, die selber mit 31 Prozent größter Einzelaktionär von Clearvise ist. Ende 2025 verwaltete Clearvise ein Onshore-Wind- und Solarportfolio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver