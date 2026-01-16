An der Wall Street tendieren die Aktienkurse zum Abschluss einer bewegten Handelswoche uneinheitlich. Während der Future auf den Dow Jones Index einen unveränderten Handelsauftakt signalisiert, tendieren Technologieaktien erneut fester. Der Nasdaq Composite Index dürfte mit einem Plus um 0,5 Prozent in den Tag starten. Politisch beeinflussen Venezuela, Iran und Grönland die Stimmung der Investoren. Starke Quartalszahlen bei TSMC sorgen demgegenüber für gute Stimmung im Halbleiter- und KI-Segment. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
