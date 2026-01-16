Nach dem starken Kursanstieg seit Jahresbeginn gerät die Aktie von K+S am Freitag unter Druck. Auslöser sind die vorläufigen Q4-Ergebnisse des US-Wettbewerbers Mosaic, der darüber hinaus auf eine deutlich schwächere Nachfrage im Düngemittelmarkt im vierten Quartal 2025 hinweist. Zudem hat sich die Wetterlage hierzulande normalisiert.Der US-Düngemittelkonzern The Mosaic Company berichtet am Nachmittag von einem außergewöhnlich schwachen vierten Quartal 2025. In Nordamerika ging die Nachfrage deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
