Porsche stellt den Top-Seller Macan sowie Cayman und Boxster ein. Wie soll diese Lücke geschlossen werden? Vermutlich gar nicht.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|42,450
|42,460
|16:28
|42,440
|42,450
|16:28
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:15
|Porsche verkauft weniger Fahrzeuge
|16:06
|Das könnte ein massives Loch in Porsche reißen
|Porsche stellt den Top-Seller Macan sowie Cayman und Boxster ein. Wie soll diese Lücke geschlossen werden? Vermutlich gar nicht Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|15:50
|Autoindustrie: Absatzkrise - Chinesen wenden sich von Porsche ab
|15:20
|dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.01.2026 - 15.15 Uhr
| ROUNDUP 2/Milliardendeal: US-Konzern will Klöckner kaufen - Kurssprung COLUMBUS/DÜSSELDORF - Der Stahlhändler Klöckner & Co steht vor der Übernahme durch Worthington Steel . Der US-Konzern bietet...
► Artikel lesen
|14:43
|Porsche deliveries drop 10% in 2025 due to declining sale in China: German luxury car brand's sales ...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|PORSCHE AG
|42,410
|-0,61 %