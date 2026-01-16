Wegen des Ukrainekriegs hatte der Bundestag bereits zur Wochenmitte ein Gesetz verabschiedet, das der Bundeswehr fortan eine schnellere Beschaffung von Rüstungsgütern ermöglichen soll. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die damit für Rheinmetall möglicherweise verbundenen Vorteile. Wie der Bundestag mitteilte, hatte der Ausschuss für Wirtschaft und Energie in seiner Sitzung zur Wochenmitte dem Gesetz zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr zugestimmt. Für den Entwurf der Bundesregierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
