Die Schaeffler-Aktie hat am Freitag im XETRA-Handel ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Auslöser der Rally ist die strategische Partnerschaft mit dem britischen Robotik-Start-up Humanoid, die neue Wachstumsfantasien entfacht.Partnerschaft mit Humanoid als Wachstumstreiber Mit der Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit Humanoid ist Schaeffler in ein Zukunftsfeld vorgestoßen, das weit über klassische Automobilzulieferprozesse hinausreicht. Humanoid ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de