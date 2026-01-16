Novo Nordisk profitiert von der starken Nachfrage nach der neu zugelassenen Abnehm-Pille: Schon gleich in der ersten Woche entfielen viele Wegovy-Rezepte darauf. Analysten erhöhen ihre Kursziele, auch charttechnisch wurde ein wichtiger Widerstand überwunden - ein neues Kaufsignal. Die Aktie von Novo Nordisk hat am Freitag mehr als sieben Prozent hinzu gewonnen, nachdem bekannt wurde, dass in den USA in der ersten Woche nach der Zulassung bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE