Organisationen in Europa gehen unter Beachtung einer strengen Governance nach Experimentierphase zur Einbettung von Analytics und KI in zentrale Operationen über, besagt Bericht von ISG Provider Lens

Der europäische Markt für Datenanalyse und KI ist in eine Phase der beschleunigten Anwendung von KI eingetreten. Dabei sind moderne Datenplattformen, eine gemeinsame Governance und adaptive Systeme bestimmend. Dies besagt ein neuer Researchbericht, den Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), eine globale Beratungsfirma mit Schwerpunkt KI, heute veröffentlicht hat.

Der 2025 ISG Provider Lens Bericht über Advanced Analytics und AI-Dienste in Europa zeigt, dass Unternehmen nun von experimentellen Pilotprojekten zu Analytics und KI-Initiativen in der Produktion übergehen, die auf ihre geschäftliche Strategie ausgerichtet sind. Wirtschaftliche Unsicherheit, Unterbrechungen der Lieferkette, Anforderungen an die Nachhaltigkeit und ein Mangel an Fachkräften machen Unternehmen zunehmend abhängig von datenbasierten Entscheidungen. Gleichzeitig sorgen Regulierungen durch die EU-KI-Verordnung, die EU-Gesetzgebung zum Datenschutz sowie örtliche Vorschriften zur Datenlokalisierung und Cloudnutzung in dieser Region für verantwortungsvolle und nachhaltige Innovationen.

"Durch die Regulierung in Europa sind Governance, Transparenz und Verantwortung für die Anwendung von KI durch Unternehmen selbstverständlich", sagte Matthias Paletta, Director bei ISG. "Unter diesen Bedingungen haben Organisationen begonnen, Analytics und KI als grundlegende Fähigkeiten anzusehen."

Europäische Unternehmen modernisieren ihre Datenbestände, um eine skalierbare und zuverlässige Anwendung von KI zu ermöglichen, legt der Bericht offen. Sie gehen von Architekturen mit Silos zu übergreifenden Plattformen über, basierend auf der Art der Datenmodelle und deren Zusammensetzung. Deshalb werden Konsistenz, Ausrichtung und Vertrauen in die Datensysteme verbessert. So gewinnen die Unternehmen schneller Erkenntnisse über Operationen, Finanzen, Lieferketten und Kundenverhalten.

Laut ISG umfassen die KI-Anwendungen in Europa Vorhersagen, Simulationen mit Deep Learning, Computervision und Agentensysteme. Diese Fähigkeiten unterstützen höhere Grade der Automatisierung und mehr kontextabhängige Intelligenz in allen Bereichen des Unternehmens. Die Nachfrage nach speziellen KI-Lösungen, die auf sektorspezifische Herausforderungen und Vorschriften zugeschnitten sind, steigt. In diesem Umfeld arbeiten Unternehmen und Dienstanbieter bei der Entwicklung von Innovationen oft eng zusammen.

Organisationen in Europa erkennen, dass Daten und KI mehr Wert erbringen, wenn Nutzer direkt Zugriff auf KI-unterstützte Erkenntnisse haben und danach handeln könne, sagt der Bericht. So werden bewährte und regulierte Datensysteme bevorzugt, die nicht technisch versierten Nutzern Zugriff auf Analysetools mit einer Oberfläche in natürlicher Sprache geben, die sie selbst steuern können und in die KI-Funktionen eingebettet sind. So finden die Unternehmen einen Ausgleich zwischen Demokratisierung und stabilen Governance-Rahmenwerken, um eine verantwortungsvolle Nutzung von KI sicherzustellen.

"Während die KI sich in Unternehmen ausbreitet, wird die Reife von Daten zunehmend zum Erfolgsfaktor", sagte Saravanan M S, Senior Lead Analyst, ISG Provider Lens Research und führender Autor des Berichts. "Unternehmen bevorzugen Initiativen, die vertrauenswürdig und transparent sind und KI verständlich machen."

Der Bericht befasst sich auch mit weiteren Trends im europäischen Markt für Advanced Analytics und KI-Dienste, einschließlich der Entwicklung des KI-Factory-Modells als strategischer Blueprint für Unternehmen und zunehmender Konzentration auf autonome Analytics im geschäftlichen Umfeld.

Mehr Informationen zu den wichtigsten Herausforderungen, mit denen sich Unternehmen in Europa im Hinblick auf Analytics und KI-Initiativen konfrontiert sehen sowie den diesbezüglichen Empfehlungen von ISG, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Für das Jahr 2025 hat ISG Provider Lens zwei Berichte zu Advanced Analytics und KI-Diensten in Europa veröffentlicht. Einer befasst sich mit großen und mittelgroßen Anbietern und einer mit spezialisierten Anbietern. Der Bericht über große und mittelgroße Anbieter bewertet die Fähigkeiten von 56 Anbietern in vier Bereichen: Data Science und AI Services Large, Data Science und AI Services Midsize, Data und Analytics Modernisierungsservices Large und Data und Analytics Modernisierungsservices Midsize.

Unter große und mittelgroße Anbieter fallen Accenture, Atos, Capgemini, Cognizant, EXL, GFT, HARMAN, HCLTech, IBM, Infosys, Merkle, Mphasis, Orange Business, Persistent Systems, Reply, TCS, T-Systems, Unisys, Virtusa und Wipro, die in jeweils zwei Bereichen führendsind. Hexaware und Stefanini sind jeweils in einem Bereich führend.

Darüber hinaus werden Avenga und DXC Technology als "Rising Stars" benannt Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohen Zukunftspotenzial" nach Aussage von ISG jeweils in zwei Bereichen.

Der 2025 ISG Provider Lens Advanced Analytics and AI Services Spezialistenbericht bewertet die Fähigkeiten von 26 Spezialisten in zwei Bereichen: Data Science und AI Services Spezialist und Data und Analytics Modernisierungsdiensten Spezialist.

Der Spezialistenbericht nennt Alexander Thamm, Fractal Analytics, Lingaro, MathCo, Quantiphi, SDG Group, Tiger Analytics, Tredence, Version 1 und WNS Analytics als führend in beiden Bereichen.

Darüber hinaus wird Telana als "Rising Star" aufgeführt ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach Aussage von ISG in zwei Bereichen.

Im Hinblick auf Kundenzufriedenheit führt Capgemini und wird als "Gobal ISG CX Star Performer for 2025" unter Anbietern von Advanced Analytics und KI-Diensten ausgezeichnet. Capgemini erzielte die beste Bewertung durch Kunden in ISG's Umfrage "Voice of the Customer", Teil des ISG Star of Excellence Programms, die erste Auszeichnung für Qualität in der Technologie- und Dienstleistungsbranche.

Benutzerdefinierte Versionen des Brichts sind erhältlich von Akkodis, Atos, Avenga, Deutsche Telekom/T-Systems, Lingaro, Orange Business, Quantiphi und WNS.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Advanced Analytics and AI Services Large and Midsize" für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webpage verfügbar. Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Advanced Analytics and AI Services Specialist" für Europa ist auf dieser Webpage verfügbar.

