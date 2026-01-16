The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2026
ISIN Name
CA91831M1059 VR RESOURCES LTDO.N.
CNE100002BG6 JIN.JIU.RU.COM.BK C.H YC1
GB00BGHPT808 BENCHMARK HLDGS LS-,001
NO0012595950 DOLPHIN DRILL. A.S.NK-,01
NO0013251173 ONCOINVENT ASA
US96758W1018 WIDEOPENWEST INC DL -,01
