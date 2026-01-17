Anzeige
Samstag, 17.01.2026
Unabhängiger Analyst sieht bei dieser Goldaktie über +200% Kurspotenzial
WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039
Small- & Micro Cap Investment
17.01.2026 07:10 Uhr
Lithium-Engpass! Warum IonDrive, BMW und Volkswagen im Fokus der Investoren stehen

Die Batterie-Wertschöpfungskette rückt angesichts knapper Rohstoffe wie Lithium in Deutschland und Europa stärker ins Zentrum der Debatte. Deutschland gilt dabei als besonders gut aufgestellt entlang der gesamten Batterie-Sparte, von der Rohstoff-Gewinnung über die Zellproduktion bis hin zum Recycling kritischer Materialien aus Lithium-Ionen-Batterien. Ein zentrales Beispiel sind dabei Initiativen von VW, BMW und IonDrive zur Rückführung von Lithium, Nickel und Kobalt aus Alt- und Produktions-Batterien in neue Anwendungen.

Batterie-Recycling für Rohstoffsicherheit

Ein Bericht aus dem unabhängigen Thinktank New Automotive hebt hervor, dass Deutschland durch ein breites Projektnetzwerk entlang der Batterie-Wertschöpfung, inklusive Recycling, relativ autark werden könnte - trotz anhaltender Herausforderungen wie Importabhängigkeiten bei Rohstoffen und komplexen Genehmigungsverfahren. Das Batterie-Recycling wird als ein integraler Faktor gesehen, um Rohstoffe im Binnenmarkt zu halten und Versorgungssicherheit zu stärken.

Die Bundesregierung und die europäische Industrie arbeiten daran, die gesamte Wertschöpfung von Batterien nachhaltiger zu gestalten. In diesem Kontext gewinnen Technologien und Anlagen, die Batteriezellen und deren Materialien wieder nutzbar machen, an Bedeutung.

IonDrive Ltd.: Technologische Ansätze fürs Recycling

IonDrive Ltd. (WKN: A3E1X8, ISIN: AU0000305542) ist ein australischer Spezialist für Batterierohstoff-Technologien mit Präsenz in Europa. Das Unternehmen entwickelt Verfahren zur Rückgewinnung kritischer Metalle aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien. Ein Schwerpunkt liegt auf innovativen Lösungskonzepten, die eine ressourcenschonende Aufbereitung von sogenannten Black Mass-Fraktionen ermöglichen. IonDrive arbeitet in Forschungs- und Industrie-Konsortien mit dem Ziel, nachhaltige Recyclingprozesse zu demonstrieren und in den europäischen Markt zu integrieren. Diese Ansätze adressieren eine wachsende Nachfrage nach Rohstoff-Rückführung in Europa und stellen technologische Lösungen neben etablierten Verfahren dar.

BMW: Direktrecycling und geschlossene Kreisläufe

BMW (WKN: 519000, ISIN: DE0005190003) baut seine Recyclingkapazitäten in Deutschland aus. Die BMW Group hat im niederbayerischen Salching ein Kompetenzzentrum für Batteriezellrecycling (Cell Recycling Competence Center, CRCC) eröffnet, in dem sogenannte Direktrecycling-Verfahren zur Anwendung kommen. Dabei werden Batteriezellen mechanisch zerlegt, um wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt wieder in die Zellproduktion zurückzuführen - ohne thermische oder chemische Vorbehandlung.

BMW zielt mit diesem Ansatz darauf ab, den Energiebedarf sowie Kosten und CO2-Emissionen im Recyclingprozess zu reduzieren. Die gewonnenen Materialien sollen direkt in der Pilotfertigung neuer Zellen genutzt werden und so einen geschlossenen Wertstoffkreislauf fördern.

Volkswagen: Pilotanlagen und geschlossener Materialkreislauf

Volkswagen (WKN: 76640, ISIN: DE0007664039) treibt ebenfalls Recyclingprojekte voran - insbesondere am Standort Salzgitter, wo die Volkswagen Group Components eine Pilotanlage für das Recycling von Hochvolt-Fahrzeugbatterien betreibt. Ziel ist ein geschlossener Materialkreislauf, bei dem seltene Rohstoffe wie Kobalt, Nickel und Lithium aus Altbatterien zurückgewonnen werden. Diese Initiative steht im Kontext des Ausbaus von Batterie-Fertigungskapazitäten in Salzgitter, wo Volkswagen auch neue Zell-Produktionsanlagen für Modelle wie den ID.Polo errichtet.

Das Batterie-Recycling entwickelt sich in Europa zu einem wichtigen Segment der Elektromobil-Wertschöpfung. Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, einschließlich steigender Rohstoffpreise und regulatorischer Anforderungen, fördern die Investitionen in Rückgewinnungs- und Recyclingtechnologien. Unternehmen wie IonDrive setzen auf technologische Innovationen, während etablierte Automobilhersteller wie BMW und Volkswagen integrierte Recyclinglösungen entlang ihrer Produktionsketten aufbauen.

Insgesamt zeigt sich, dass Batterie-Recycling zunehmend zu einem wettbewerbsrelevanten und strategischen Thema wird. Denn die effiziente Rückgewinnung kritischer Metalle und Kreislaufsysteme gelten als wesentlicher Baustein für Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit in der Elektromobilität.

Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007664039,AU0000305542

