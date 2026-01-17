Anzeige
WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004
Xetra
16.01.26
41,930 Euro
+0,78 % +0,325
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
TecDAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
INFINEON TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
41,82542,11016.01.
41,85542,05016.01.
WH SelfInvest
Infineon Aktie 2026: Powerchips, KI & Autos - wie groß ist das Kurspotenzial?

Infineon Technologies steht wie kaum ein anderes europäisches Unternehmen für die Schlüsseltechnologien der elektrifizierten und digitalisierten Wirtschaft. Leistungshalbleiter für E-Mobilität, Energieeffizienz und zunehmend auch KI-nahe Anwendungen rücken den Konzern wieder stärker in den Fokus der Kapitalmärkte. Nach Jahren des strategischen Umbaus und einer klaren Fokussierung auf strukturelle Wachstumsmärkte stellt sich für Anleger nun die zentrale Frage: Handelt es sich bei Infineon um einen langfristigen Profiteur der Megatrends - oder ist vieles bereits im Kurs eingepreist?

In der heutigen Ausgabe von "Aktien im Fokus" analysieren wir gemeinsam mit Roland Jegen und Andreas Bernstein von Fit4Finanzen die aktuelle fundamentale und technische Lage der Infineon-Aktie. Neben dem Blick auf Geschäftsmodell, Wachstumstreiber und Risiken diskutieren wir auch das Chartbild mit TradingView und prüfen, ob ein Ausbruch nach oben realistisch ist - oder ob Vorsicht angebracht bleibt.

