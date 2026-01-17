Am Freitag konnten sich Siemens Energy, Zalando und Fresenius als die stärksten Aktien im DAX behaupten. Besonders hervorzuheben ist Siemens Energy, die durch einen deutlichen Kursanstieg die Gewinnerliste anführte. Während der DAX selbst zum Handelsende auf Xetra einen leichten Rückgang von 0,22 Prozent verzeichnete, gab es im Späthandel laut den Ariva Indikatoren eine positive Entwicklung: Der Index legte um 0,28 Prozent zu und erreichte damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS