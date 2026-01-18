Mit einem Kursgewinn von über +5% war die Bayer-Aktie zum Wochenschluss einer der großen Gewinner im DAX und setzte ihre seit Wochen anhaltende Kursrallye fort. Was gab dem Leverkusener Konzern erneut Rückenwind und wie weit kann er die Aktie noch tragen? Der US Supreme Court schaltet sich ein Starken Rückenwind gab der Bayer-Aktie die Entscheidung des US Supreme Courts, sich der Causa Glyphosat anzunehmen. Diese Entscheidung könnte in der Tat ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de