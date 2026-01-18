Das renommierte Analysehaus Jefferies hat am Montag das Kursziel für die Siltronic-Aktie von zuvor 70,00 Euro auf 66,00 Euro gesenkt. Trotz dieser Anpassung hält Jefferies weiterhin an seiner Kaufempfehlung für die Aktie fest. Dies unterstreicht das Vertrauen der Analysten in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens, auch wenn das kurzfristige Kurspotenzial etwas vorsichtiger eingeschätzt wird.Zum Wochenschluss notierte die Siltronic-Aktie ...

