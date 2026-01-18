Die Aktie der Deutschen Rohstoff AG stand zuletzt vor der Herausforderung, die wichtige 50-Euro-Marke nachhaltig zu überwinden. Nachdem dieser Versuch scheiterte, setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein. Diese führten dazu, dass der zuvor ausgesprochene Börsentipp ausgestoppt wurde.Auch wenn die Aktie in den RuMaS Trading-Tipps vorerst nicht mehr aktiv verfolgt wird und wir die Entwicklung von der Seitenlinie beobachten, bleibt die Aktie für das laufende ...

