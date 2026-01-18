NurExone Biologic: Auf dem Weg zur klinischen Reife von ExoPTEN

Anzeige / Werbung

Therapien für Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen zählen zu den komplexesten, aber auch potenziell lukrativsten Feldern der regenerativen Medizin. Mit ExoPTEN entwickelt NurExone Biologic ein exosomenbasiertes Therapeutikum, das in diesem Milliardenmarkt neue Maßstäbe setzen könnte. Die jüngsten Fortschritte in der Produktionsplanung und bei den präklinischen Daten unterstreichen das Potenzial - und bringen das Projekt näher an die Schwelle zur klinischen Entwicklung.

Kleinmaßstäbliche GMP-Produktion in Vorbereitung

NurExone Biologic (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) bereitet die Einführung einer kleinmaßstäblichen, GMP-konformen Herstellung von ExoPTEN vor. Damit schafft das Unternehmen die Grundlage für eine künftige klinische Erprobung. Ziel ist es, Produktionsprozesse unter regulierten Bedingungen frühzeitig zu validieren. Dazu zählt die Etablierung von Qualitätskontrollen, Dokumentation und die Auswahl geeigneter Partner - unter anderem in Israel.

Diese Phase gilt nicht als klinische Herstellung, markiert aber einen kritischen Übergang in der biopharmazeutischen Entwicklung. Gerade an diesem Punkt scheitern viele Projekte oder geraten ins Stocken. Entsprechend wichtig ist die Initiative von NurExone, um die weitere Entwicklung abzusichern und regulatorisch vorzubereiten.

Wissenschaftliche Basis gewinnt an Substanz

Parallel zur Produktionsplanung erzielt NurExone auch auf der wissenschaftlichen Seite Fortschritte. In präklinischen Zellmodellen zeigte sich eine deutliche entzündungshemmende Wirkung der eingesetzten Exosomen. So konnte beispielsweise der Entzündungsmarker IL-6 um über 86% im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle gesenkt werden. Auch TNF-a wurde dosisabhängig reduziert.

Diese Ergebnisse stützen nicht nur den postulierten Wirkmechanismus von ExoPTEN, sondern liefern auch belastbare Daten zur biologischen Aktivität. Für regulatorische Prozesse ist das ein wichtiger Aspekt - insbesondere mit Blick auf die analytische Charakterisierung der Plattform und deren Konsistenz über verschiedene Chargen hinweg.

Nächste Etappe rückt in greifbare Nähe

NurExone schafft mit seinen jüngsten Fortschritten eine belastbare Brücke zur klinischen Entwicklung. Die Kombination aus gezielter Produktionsvorbereitung und aussagekräftigen Labordaten erhöht die Sichtbarkeit des Projekts - und liefert Investoren neue Argumente, um das Entwicklungspotenzial von ExoPTEN realistisch einzuschätzen. Der Übergang in die klinische Phase rückt damit ein gutes Stück näher.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



