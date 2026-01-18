© Foto: Axel Heimken - dpaDrägerwerk übertrifft 2025 die eigenen Prognosen mit einem Rekordumsatz und starkem EBIT. Trotz moderater Wachstumserwartungen für 2026 bleibt die Profitabilität auf solidem Niveau. Und die Aktie nimmt Fahrt auf.Der Medizintechnik- und Sicherheitstechnik-Spezialist Drägerwerk hat 2025 einen Rekordumsatz erzielt und damit die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Konzernumsatz stieg währungsbereinigt um 5,3 Prozent und nominal um 3,3 Prozent auf rund 3,48 Milliarden Euro. Der Erfolg ist das Ergebnis einer starken Performance in beiden Geschäftsbereichen: Die Medizintechnik legte nach einem schwächeren Jahr 2024 um 7,4 Prozent zu, während die Sicherheitstechnik ein moderateres, aber ebenfalls …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE