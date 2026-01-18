Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) konnte in der dritten Kalenderwoche einen Kursanstieg von 8,30 Prozent verzeichnen. Damit war das Unternehmen aus München der stärkste Wert im DAX. Am Freitag schloss die Aktie mit einem Kurs von 136,30 Euro, was gleichzeitig das Wochenhoch am Handelsplatz Xetra markierte.Status der AktieDie Aktie von Siemens Energy ist derzeit keine laufende Empfehlung von RuMaS. Anlegerinnen und Anleger müssen daher eigenständig ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.