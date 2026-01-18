Am 22. Dezember wurde im Rahmen des RuMaS Express-Service ein Einstieg in die Aktie von Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700) empfohlen. Am 11. Januar erfolgte eine detaillierte Stellungnahme zu diesem Börsentipp, in der die charttechnische Situation näher beleuchtet wurde.Die Analyse konzentrierte sich vor allem auf den Verlauf der 100-Tage-Linie, welche sich dem Aktienkurs von oben nähert und damit als signifikanter Widerstand gilt. Gerade für ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.