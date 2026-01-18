München (ots) -Kurios: die Bayern-Fans feiern den BVB! Denn die Borussia siegt beim Legends Cup gegen Real Madrid mit 3:2- das nicht gerade zimperliche Real hatte zuvor den FC Bayern im Halbfinale geschlagen. "Es ist schon etwas Besonderes. Es ist cool, dass wir als Sieger aus der Halle gehen. Wir haben das gut gemacht, die Mannschaft hat alles gegeben, es hat Riesenspaß gemacht", freut sich Kevin Großkreutz über den Cupsieg. Weltmeister und MagentaTV-WM-Experte Mats Hummels erzielte den Siegtreffer. "Riesenrespekt an den FC Bayern für die Veranstaltung, Publikum war fair, es hat einfach Spaß gemacht. Letztes Jahr hat Bayern den Titel geholt, jetzt haben wir den Titel geholt. Mal gucken, was nächstes Jahr passiert", lobt Großkreutz."Tolle Atmosphäre, tolle Gespräche in den Kabinen. Die sind nicht abgeschlossen, da gehen die Gelben zu den Roten und Juventus-Spieler kommen. Das ist wie eine Art Klassentreffen auf nationaler und internationaler Ebene. Einige Spieler hat man 15 Jahre nicht gesehen, aber du weißt voneinander und du unterhältst dich, als ob du immer zusammengehört hast", beschreibt Bayern-Legende Lothar Matthäus das Miteinander bei diesem Turnier."Wir sind selbst überrascht, dass es so guten Anklang gefunden hat. Ich habe eben mit Dortmund gesprochen, die auch wiederkommen wollen als Titelverteidiger. Insofern haben wir entschieden, dass wir es weitermachen", verkündet Bayern-Präsident Herbert Hainer nach dem Turnier. Zudem blickt er nochmal auf die starken Leistungen seiner aktuellen Profis unter Trainer Vincent Kompany zurück. "Wir spielen wirklich hervorragenden Fußball. So eine Vorrunde hatten wir noch nie mit gerade einmal 2 Unentschieden und ansonsten alles gewonnen", schwärmt Hainer.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom Legends Cup 2026 zum Turnier, dem FC Bayern und der WM 2026 aktuell . Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben.Legends Cup 2026: Top-Szenen!Wrestling-Einlage im Finale des Legends Cup! Sokratis und De la Red geraten aneinander und die Emotionen kochen über. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R2dHN2N4bWtvYjJJK3Bkc3YxVXpNYlZwNy9Xa0Z4amZhQVFsNGI2QnlvYz0="Robbery" ist zurück! Arjen Robben und Frank Ribery harmonieren und zaubern wie in alten Zeiten. Der Franzose erzielt das 1. Tor des Titelverteidigers. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N0c5T3JybFRjR1lVYzE1LzZyZzA5V2NOakRUUlAvd0xBazU2M3ZPSnI4az0=Mats Hummels ist noch nicht ganz glücklich mit dem Spielgerät und pumpt die Kugel kurzerhand selbst auf. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OURldmJHVURZdDFwNXluRjJnanlZY1ovaVE3VTZBWUtKRUdEU2p6M0o2bz0=Kevin Großkreutz mit der ganz feinen Klinge. Sein Assist für Mladen Petric ist nicht nur was fürs Auge, sondern auch die Einleitung des ersten Dortmunder Turniertreffers. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NVFKUERaWHhJQjNLSjlQUms4c3M1VHZBR0pNcTZvOUozYlZpbHdwbVF1OD0=Mats Hummels fast mit dem Eigentor des Turniers. Der Weltmeister von 2014 klärt spektakulär mit der Hacke an die eigene Latte. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a0F2bzhJSW5iZHNpVWFLMXZ0eXpxU0cwUG5uVkUzcTVhM3ZhU1NqVVh0WT0="Technischer Leckerbissen!" Frankfurt zaubert sich zum Anschlusstreffer gegen den FC Bayern. Ein heißer Anwärter auf das Tor des Turniers. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Yi80QkdXdlpYdFk3VThwbFRwTmlXVEdCRHlxbmV3U1RueVltc2RiWFNiQT0=Von wegen es geht nur um Spaß. Im Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid geht es heiß her in den Zweikämpfen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZkFreUdEamlDOXNqL0NkZ1BlOEhaQVcrODhIakI0eUJVbWdNdnBtZjZ6ST0=Giovanne Elber, Bayern-Legende, nach der Halbfinal-Niederlage gegen Real Madrid: "Es geht um Spaß, aber man will das Ding schon gewinnen. Madrid hat die besseren Tormöglichkeiten gehabt, wir haben unsere nicht genutzt und deshalb sind sie verdient im Finale. Da ist schon Feuer drin, jeder versucht sein Bestes zu geben. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht wegen meinem Trainer (Philipp Lahm), weil er mich für dieses Spiel nicht aufgestellt hat. Ich muss jetzt mit dem Uli (Hoeneß), weil mit dem Trainer, das geht gar nicht. Alles nur Spaß!" Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SS9GTHhHWEpPMzREN0F1MVNmbzBZOXpWNXhYcTNjeHJmeGVqaGk4a3ZQaz0=Die Bayern-Legenden haben ein neues Traum-Duo - Arjen Robben und Jürgen Klinsmann. Zweimal assistiert der Niederländer und Klinsmann vollstreckt technisch hochwertig. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RHNxSHBaejZOc2p4ZEdsOGlaNnpQNzF1ZDAvS1A2U0FpbEw3cTNUcWJLYz0=Großes Comeback im Finale! Borussia Dortmund dreht ein 0:2 gegen Real Madrid, Mats Hummels wird zum Matchwinner. Die Highlights des Endspiels im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b09ybzY0ekpHUVlnUmlQV0JWNVRXNGNqLzFNZDlBYU9UcnprVEZoSS9QST0=Kevin Großkreutz, BVB-Legende nach dem Titelgewinn: "Es ist schon etwas Besonderes. Es ist cool, dass wir als Sieger aus der Halle gehen. Wir haben das gut gemacht, die Mannschaft hat alles gegeben, es hat Riesenspaß gemacht. Riesen Respekt an den FC Bayern für die Veranstaltung, Publikum war fair, es hat einfach Spaß gemacht. Letztes Jahr hat Bayern den Titel geholt, jetzt haben wir den Titel geholt, mal gucken, was nächstes Jahr passiert." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RDZhbzV0ejNCalBuNWxRK2RMY1B3UUlOTU5vZWdnYTlVR0FxUGtGU0dQRT0=Mladen Petric wird zum MVP des Turniers gekürt. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Uk1tSlN0Tmt5TTdZbTluSnQ5QWVobDdZVnJZNjVScm1WeFdlUFZaWkZaUT0=Borussia Dortmund wird zum Turniersieger des Legends Cup 2026 gekürt. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bUNWOGdaWkdHbHdCaGtlOFl2cUZEcU81ZnNYRW1BWXpudUdCcjdNQlcvaz0=Die Legenden-Stimmen:Lothar Matthäus, Bayern-Legende über den Legends Cup: "Tolle Atmosphäre, tolle Gespräche in den Kabinen. Die sind nicht abgeschlossen, da gehen die Gelben zu den Roten und Juventus-Spieler kommen. Das ist wie eine Art Klassentreffen auf nationaler und internationaler Ebene. Einige Spieler hat man 15 Jahre nicht gesehen, aber du weißt voneinander und du unterhältst dich, als ob du immer zusammengehört hast."Über das Zusammenspiel mit Jürgen Klinsmann: "Mit Jürgen habe ich eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Sowohl bei der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern haben wir zusammengespielt. Wir haben uns auf dem Platz immer verstanden, auch wenn es außerhalb das ein oder andere Problemchen gab. Ich rede von der Vergangenheit, wir verstehen uns einmalig und wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen."Über den Bayern-Auftritt in Leipzig: "Wenn wir von der 2. Halbzeit sprechen, muss man beeindruckt sein. Sie haben so viel Selbstvertrauen und Spaß, auch Spaß miteinander, da gibt es keine Eifersüchtigkeiten, wenn man mal auf der Bank sitzt. Das ist eine Einheit, das macht einfach Spaß, auch dem neutralen Zuschauer. Was der FC Bayern abliefert, wie er uns verzaubert, mit einem perfekten Fußball, das ist einzigartig. Viele Leute sind wichtig, aber der Trainer ist der Wichtigste und Vincent Kompany macht einen wahnsinnigen Job. Er vereint die Spieler, gibt ihnen die Lust und Laune, Möglichkeiten, Freiheiten. Da wird nicht ausgenutzt, sondern richtig zurückgegeben. Die Chemie in der Mannschaft stimmt. Sicherlich ist mal einer sauer, wenn er nicht von Anfang an spielt, aber es kommt nichts nach außen. Es gab schon gute Zeiten beim FC Bayern, aber so gut wie das Klima jetzt ist, war es nicht. Die Meisterschaft ist entschieden, aber ich sehe sie auch als einen der großen Favoriten auf den Champions-League-Titel."Über die WM 2026: "Wir haben immer davon profitiert, wenn der FC Bayern viele Spieler gestellt hat. Wenn jemand beim FC Bayern spielt, kann er auch der Nationalmannschaft helfen. Ich gehe davon aus, dass 6-7 Spieler mitfahren. Die kommen mit den Erfahrungen und Erfolgserlebnissen und können mit ihrem Spaß und Freude eine Hilfe für die Nationalmannschaft sein. Ein guter FC Bayern hat der Nationalmannschaft noch nie geschadet." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q1dFc0RmZmp0M3dqRU9NQmpTbWpJdTIwMFpmUGUwYUtOYlVJdXNEMjFjcz0=Frank Ribéry, Bayern-Legende über seinen Fitnesszustand und Zukunftspläne: "Ich bin genauso fit wie letztes Jahr. Wir müssen immer ein bisschen trainieren daheim. Das ist wichtig, auch für den Kopf. Ich muss bis Juni für meine Trainer-Prüfung lernen, das ist mein letztes Jahr. Danach werden wir sehen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UDRxNjlQaGVpSzRQOUFnQTgvV2k1YVBuWTZoRGVXblBBcFNOYkc3cWJTWT0=Arjen Robben, Bayern-Lgende: "Ich freue mich immer wieder, wenn ich meine alten Freunde wiedersehe. Eine wirkliche Taktik haben wir nicht. Wir gehen auf den Platz und haben Spaß. Ich spiele nicht mehr viel Fußball, ich bin jetzt Trainer und habe meine eigene Jugendmannschaft. Ich spiele mehr Padel Tennis. Da bin ich jetzt wieder richtig fleißig, aber Fußballspielen nur einmal im Jahr hier. Wenn man auf dem Platz ist, man spielt nicht, um zu verlieren. Früher hätte man gesagt, man stirbt auf dem Platz für den Sieg. Das geht jetzt etwas zu weit."Über seine Verbundenheit zum FC Bayern: "Ich bin dankbar für die Wertschätzung hier in München. Das ist mein zweites Zuhause. Das ist immer ein besonderes Gefühl." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c2xYRUtZQUprbDFpenk5MnF4N0t4SFc1RjM1bGZ3cUtWYlN0bGVVaktpND0=Mats Hummels, BVB-Legende: "Wenn ich 3 Wochen mittrainiere, kann ich noch an vielen Orten mitspielen. Hier in der Halle kriegt man ein paar Abschlüsse. Mladen Petric ist ein geiler Stürmer mit geilem Abschluss. Macht echt Spaß mit ihm."Über die Expertenrolle bei der WM 2026: "Ich freue mich auf die WM-Atmosphäre im Sommer. Das Studio haben wir in New York und unser Ziel sollte sein diese Stimmung zu transportieren. Das liebe ich an diesen Turnieren. Thomas Müller ist mit ein Grund, warum ich das als Experte machen wollte. Thomas kenne ich schon 20 Jahre, Jürgen Klopp noch länger. Ich denke, dass wir als Experten-Team analytisch viel rüberbringen werden." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VzVrN3RCR0JVZEdraWc2V3FYdDV0Wm5ERlE2UnVnWjUyOVh3ZEg1dU9FMD0=Herbert Hainer, Präsident FC Bayern München: "Es war ein unbeschreiblich toller Tag. Die Halle war ausverkauft, 11.000 Menschen, die begeistert waren, die alten Legenden zu sehen, die immer noch eine Menge Kampfgeist haben. Es war für alle Beteiligte ein wunderschöner Tag. Wir versuchen jung und alt zusammenzubringen, dass auch die jungen Menschen die Legenden, von denen sie vielleicht gelesen oder im Fernsehen gesehen haben, auch in Natura mal zu sehen."Auf die Nachfrage, ob es den Legends Cup jedes Jahr geben wird: "Das ist der Plan. Wir sind selbst überrascht, dass es so guten Anklang gefunden hat. Ich habe eben mit Dortmund gesprochen, die auch wiederkommen wollen als Titelverteidiger. Insofern haben wir entschieden, dass wir es weitermachen. Der BVB war am Ende die bessere Mannschaft, die habe die meisten Tore geschossen und haben auch verdient gewonnen."Über das Duell mit Leipzig und die erfolgreiche Vorrunde des FC Bayern: "Das war eine fantastische 2. Halbzeit und da hat man auch mal wieder gesehen, wozu die Mannschaft im Stande ist. Welchen tollen Fußball sie spielen kann, aber auch welchen Charakter sie hat. Dass sie nach Rückstand eben nicht aufgibt und wieder zurückkommt. Wir spielen wirklich hervorragenden Fußball. So eine Vorrunde hatten wir noch nie mit gerade einmal 2 Unentschieden und ansonsten alles gewonnen. Aber wir wissen, wie schnell das kippen kann im Fußball, deswegen gilt es ernsthaft zu bleiben und weiter hart zu arbeiten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bGFyNFE1djZvalJBWHhWbUZoTStCZGFnYVU2UGNMbUxrdDBiQlBNVGdVTT0=Uli Hoeneß, Ehrenpräsident FC Bayern München, zum Legenden Cup bei MagentaSport: "Es kommt mir vor wie ein Familientreffen. Eine prima Idee unserer Leute, dieses Turnier zu veranstalten in dieser einmaligen Halle. Eine tolle Atmosphäre, die Fans haben viel Spaß."Über den Anteil von Vincent Kompany am Erfolg der Bayern: "Er hat einen riesigen Anteil an diesen Erfolg, den wir gerade haben. Man sieht, wenn ein Trainer und eine Mannschaft eine Einheit bilden, kann man eine ganze Menge erreichen. Wenn ich daran denke, dass wir im Sommer die schlechtesten Transferspezialisten genannt wurden, wir haben gar nichts gemacht im Prinzip und kein Geld ausgegeben und jetzt sind wir mit 11 Punkten vor Dortmund. Also ist es ganz gut gelaufen."Über die Rückkehr der Verletzten um Jamal Musiala: "Ich habe diese Situation kommen sehen. Im Herbst wurden wir belächelt, weil wir einen viel zu kleinen Kader haben. Ich habe damals schon gesagt, die eigentlichen Probleme beginnen, wenn alle da sind. Dann muss der Trainer den einen oder anderen mal draußen lassen oder auf die Tribüne setzen. Das wird er, wie ich ihn einschätze, auch wunderbar lösen."Über die Integration aus dem Bayern-Campus: "Das ist die ganze Politik, die wir im Sommer gemacht haben. Indem wir den Kader klein gehalten und nicht so viele teure Spieler geholt haben, wie sie die Medien von uns verlangt haben. Dadurch ist der Kader klein geworden und immer, wenn es eng wurde, haben junge Spieler eine Chance bekommen. Wenn alle Spieler in München spielen würden, die man uns angedichtet haben, gäbe es keinen Lennart Karl oder Tom Bischof in der 1. Mannschaft. Das ist das Geheimnis, dass unser Trainer dazu bereit war. Er war auch das eine oder andere Mal traurig, dass der eine oder andere Transfer nicht geklappt hat, aber er hat nicht lamentiert, sondern die Ärmel hochgekrempelt. Was wir jetzt erleben, ist eine wunderbare Konsequenz."Über Lennart Karl, der Real Madrid auch als Traum-Klub einordnete: "Jetzt hat er einmal was gesagt über Real Madrid. Das darf ein junger Bursche mal sagen. Jörg Krause
Mail: joerg.krause@thinxpool.de
Mobil: 0170 22 680 24

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6198669