Frank Thelen ETF: Frank Thelen startet fokussierten KI-ETF

Anzeige / Werbung

Mit dem neuen ETF der Investmentboutique TEQ Capital erhalten Anleger die Möglichkeit, systematisch in die wohl größte technologische Umwälzung der Menschheitsgeschichte zu investieren.

Der Fonds bildet die globale Entwicklung hin zur General Artificial Intelligence (GAI) nach einem klaren Regelwerk ab.

18.01.2026: Nach über zweijähriger Entwicklungszeit präsentiert Seriengründer und Tech-Investor Frank Thelen einen zentralen Baustein für zukunftsorientierte Portfolios: den TEQ - General Artificial Intelligence ETF (WKN: A41AXG).

Von "Spezial-KI" zu "General AI"

Der neue TEQ-ETF zielt auf die General Artificial Intelligence. Das sind Systeme, die wie der Mensch flexibel lernen und Wissen transferieren können. "General AI ist die größte technologische Entwicklung der Menschheitsgeschichte", betont Thelen, der seinen Optimismus direkt mit Taten untermauert: Er startete den Fonds mit einem persönlichen Seed-Investment von einer Million Euro.

Breit diversifiziert, global und nur echte KI Player

Was diesen ETF so attraktiv macht, ist seine intelligente Architektur. Während viele KI-Fonds lediglich eine versteckte Wette auf die "Magnificent 7" (Microsoft, Nvidia & Co.) sind, bietet dieser ETF Zugriff auf die gesamte Wertschöpfungskette.

Intelligente Gewichtung: Tech-Giganten sind Teil des Portfolios, dominieren es jedoch nicht. Dies reduziert das Klumpenrisiko erheblich und schafft Raum für das Wachstum von "Hidden Champions".

Tech-Giganten sind Teil des Portfolios, dominieren es jedoch nicht. Dies reduziert das Klumpenrisiko erheblich und schafft Raum für das Wachstum von "Hidden Champions". Regelbasiert & transparent: Die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz erschwert es, einzelne Gewinner zu identifizieren. Die Unternehmenskategorien sind heute klar absehbar. So steuert ein vollkommen transparentes, einsehbares Regelwerk den zugrunde liegenden Index.

Die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz erschwert es, einzelne Gewinner zu identifizieren. Die Unternehmenskategorien sind heute klar absehbar. So steuert ein vollkommen transparentes, einsehbares Regelwerk den zugrunde liegenden Index. Nachgewiesene Dynamik: Der Index ist bereits seit Dezember 2024 live und verzeichnete im ersten Jahr eine Performance von 30,2% (Stand: 15. Januar 2026). Wichtig: Historische Werte sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Der ETF ist jetzt für alle verfügbar

Die Geschichte lehrt uns: Wer bei technologischen Paradigmenwechseln früh dabei ist, kann stark profitieren. General AI wird die Softwareentwicklung, die Medizin und die gesamte Weltwirtschaft transformieren. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,69% bietet der TEQ-ETF einen kosteneffizienten Zugang zu dieser Entwicklung und Chance.

Frank Thelen beweist einmal mehr sein Gespür für den Zeitgeist. Wer nicht nur zusehen will, wie die Welt sich verändert, sondern diese Entwicklung auch in seinem Depot haben will, kommt an diesem ETF kaum vorbei. Frank Thelen unterstreicht in diesem Zusammenhang jedoch die Bedeutung einer besonnenen Anlagestrategie: Dieser ETF kann als ein ergänzender Baustein innerhalb eines bereits breit diversifizierten Depots fungieren. Um Schwankungen gelassener zu begegnen und kontinuierlich Vermögen aufzubauen, bieten sich Sparpläne als Hilfsmittel an. Grundsätzlich sollte der Depotaufbau stets mit Ruhe und Fokus auf eine breite Streuung erfolgen.

Zusätzliche Informationen zu unserem TEQ - General Artificial Intelligence ETF gibt es hier.



(Dies ist weder eine Anlageberatung, noch eine Fonds- oder Einzeltitel Empfehlung! Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie und kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bitte informieren Sie sich vor einer Geldanlage über die Risiken und beachten Sie unsere Offenlegungen, zum Beispiel unter https://etf.teq.capital/de/)

Enthaltene Werte: US67066G1040,AU0000153280,DE000DNA10X3,DE000DNA10M6,LU3098954871