Der Silberpreis eilt weiter von einem Rekord zum anderen. Mittlerweile liegt der höchste Preis, der für eine Feinunze des Edelmetalls auf den Tisch gelegt werden musste, bei 94,12 Dollar. Damit nähert sich der Kurs immer weiter der magischen Marke von 100 Dollar. Zum Vergleich: Zuvor pendelte der Silberpreis über Jahre hinweg unterhalb von 30 Dollar. Doch die aktuellen Unsicherheiten in der Geopolitik, jüngst wieder einmal befeuert durch Donald Trump, sorgen für einen anhaltenden Höhenflug des Edelmetalls. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
