US-Strafzölle, politische Eskalationsgefahr und neue Analystenurteile: Die Autoindustrie steht vor einer heiklen Phase. Während Trump den Druck erhöht, justiert Berenberg die Kursziele von VW, BMW, Porsche und Mercedes neu. Die Aktien starten deutlich im Minus in den Tag. Derweil soll es am heutigen Vormittag Details zur E-Auto-Förderung in Deutschland geben.Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle gegen Deutschland und mehrere europäische Staaten sorgen in der Autoindustrie für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär