Der Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks hat in den letzten beiden Jahren enttäuscht. Das Unternehmen hatte dabei mit Verzögerungen im Projektgeschäft zu kämpfen und hat insbesondere 2025 das Ergebnisziel deutlich verfehlt. Das hat die Aktie stark belastet, die seit dem Allzeithoch im Jahr 2022 um mehr als 60 % korrigiert hat. Die Pipeline wurde aber dennoch erfolgreich weiterentwickelt, was Potenzial für einen Verkaufsschub bietet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
