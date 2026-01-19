Während das Comeback von Novo Nordisk an der Börse langsam Formen annimmt, schickt sich ein Profiteur des Abnehm-Booms an, sofort auf die Überholspur zu wechseln. Das europäische Unternehmen ist ein extrem wichtiger Akteur im Biopharma-Markt - und dürfte schon bald von der breiten Masse entdeckt werden.Denn die Firma hat ihre Hausaufgaben gemacht und schickt sich an, den großen Turnaround zu vollziehen. Kein Wunder, stehen die Appetitzügler von Novo Nordisk und Co immer mehr Menschen zur Verfügung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär