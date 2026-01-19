Die Aktie von Novo Nordisk hat sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Zum Start in die neue Woche gibt es allerdings auch bedingt durch die allgemeine Marktschwäche erste deutliche Gewinnmitnahmen. Damit geht der Kampf gegen einen wichtigen Widerstand in die nächste Runde.Am Freitag legte die Aktie von Novo Nordisk deutlich zu, nachdem erste Verordnungsdaten einen vielversprechenden Start für die neue Abnehmpille in den USA signalisierten. Analysten werten die ersten Zahlen als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär