ACV aller Märkte plus 27 auf US $10,9 Milliarden

Verwaltete Dienste ACV plus 19 und XaaS steigt um 34 %

Die Nachfrage nach Technologiediensten in Europa har im vierten Quartal ein neues Hoch erreicht, da die Region mit dem Ende des Jahres 2025 ihr bestes Quartalsergebnis erreicht hat. Dies besagt der aktuelle Branchenbericht von Information Services Group ISG (Nasdaq: III ), eine globale auf KI fokussierte Forschungs- und Beratungsfirma.

Der EMEA ISG Index, der geschäftliche Outsourcing-Verträge mit einem Annual Contract Value (ACV jährlicher Vertragswert) von mindestens US $5 Millionen misst, zeigt, dass der ACV für die kombinierten Märkte (sowohl Managed Services als auch Cloud-basierte As-a-Service) um 27 Prozent auf einen Rekordwert von US $10,9 Milliarden gestiegen ist. Dies war in Folge der achte Quartalsanstieg des kombinierten Marktwachstums mit einem Durchschnitt von 16 Prozent.

"In Europa hat die Nachfrage nach KI-unterstützten Cloud-Services rasant zugenommen mit einer erneuten Dynamik bei Managed Services. Dies hat in dieser Region zum höchsten Quartalsergebnis 2025 geführt", sagte Anthony Drake, President, ISG EMEA. "Auch verzeichnen wir eine steigende Nachfrage nach Engineering-Diensten für KI und der Umfang der Deals hat zugenommen. Während im Gesamtjahr der ACV für Managed Services fast auf demselben Niveau blieb, lässt das starke Q4 auf Stabilisierung schließen, was für 2026 zuversichtlich stimmt."

Q4-Ergebnisse nach Segment

Das ACV des Managed Services für das vierte Quartal wuchs im Jahresvergleich um 19 Prozent auf US $4,6 Milliarden und lag damit um 21 Prozent über dem dritten Quartal. Im Quartal wurden 298 Verträge über Managed Services abgeschlossen das beste Quartalsergebnis des Jahres plus 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darunter waren drei Mega-Deals (Verträge mit einem Wert von mindestens $100 Millionen), im vergangenen Jahr war es nur einer. Der ACV für neue und bestehende Verträge stieg zweistellig.

Bei Managed Services wuchs das IT Outsourcing (ITO) im Jahresvergleich um 12 Prozent auf US $3,1 Milliarden und Business Process Outsourcing (BPO) stieg um 25 Prozent auf US $1,1 Milliarden und Engineering and Research and Development (ER&D Engineering und Forschung und Entwicklung)-Dienste nahmen um 90 Prozent auf US $379 Millionen zu.

In den meisten Branchen wurden im Quartal die Ausgaben für Managed Services angehoben. Transport, Einzelhandel/Konsumprodukte und Gesundheitswesen/Life Sciences stiegen alle um das Dreifache. Auf der anderen Seite gingen die Ausgaben in den ansonsten starken Branchen zurück: Banken, Finanzdienste, und Versicherungen sanken um 5 Prozent, Produktion um 42 Prozent und Telekom um 30 Prozent.

Unter geografischen Gesichtspunkten stieg der ACV im Quartal in allen Märkten außer Frankreich. DACH, der größte Sourcing-Markt der Region im vierten Quartal, legte um 38 Prozent auf US $1 Milliarde zu und die nordischen Länder um 26 Prozent auf US $591 Millionen. Das UK überstieg mit einem Plus von 2,5 Prozent im Hinblick auf den ACV die Marke von US $1 Milliarde in ACV, lediglich leicht hinter der DACH-Region. Frankreich sank um 22 Prozent auf US $570 Millionen.

Das ACV im Cloud-basierten As-a-Service (XaaS)-Segment wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent auf $6,3 Milliarden und damit im Vergleich zum Vorquartal um 10 Prozent. Dies war das siebte Mal in Folge, dass in diesem Segment ein zweistelliges Quartalswachstum zu verzeichnen war, im Durchschnitt waren es in dieser Zeitspanne 34 Prozent.

Die Ausgaben für Infrastructure-as-a-service (IaaS) stiegen um 46 Prozent auf US $5,0 Milliarden, bedingt durch eine hohe Nachfrage nach Cloud und KI. Software-as-a-service (SaaS) wuchs um 3 Prozent auf US $1,3 Milliarden.

Ergebnis des Gesamtjahres

Der ACV des kombinierten Marktes wuchs im Gesamtjahr um 17 Prozent auf US $38,9 Milliarden, bedingt durch die gestiegene Nachfrage nach Cloud-Diensten. Die Wachstumsrate 2025 war die Beste seit 2021 und geringfügig vor der des Jahres 2024 mit 14 Prozent Wachstum.

Der ACV von Managed Services ging um 1,4 Prozent zurück auf US $16,7 Milliarden. Insgesamt wurde 1.063 Managed Services-Verträge im Jahr 2025 vergeben, zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Elf davon waren Mega-Deals im Verglich zu 13 im Vorjahr und der ACV dieser Deals (US $1,5 Milliarden) ging um 29 Prozent zurück.

In den meisten Branchen konnte im Jahr 2025 eine Zunahme des ACV für Managed Services verzeichnet werden mit Ausnahme einiger großer Sektoren wie BFSI mit einem Minus von 11 Prozent, Produktion mit einem Minus von 2,6 Prozent und Telekom mit Minus 37 Prozent.

Geografisch war das UK der größte Markt, wo im Jahresvergleich ein Minus von 14 Prozent auf US $3,9 Milliarden verzeichnet wurde und die DACH-Region schnitt mit einem Rückgang um 15 Prozent auf US $3,7 Milliarden ab. Dagegen bewegten sich Frankreich mit einem Plus von 25 Prozent auf US $2,6 Milliarden und die nordischen Länder mit plus 34 Prozent auf US $2,2 Milliarden im positiven Bereich.

Der XaaS-Markt verzeichnete mit einem Anstieg um 37 Prozent auf US $22,2 Milliarden einen Rekordwert, fast so hoch wie das Plus von 44 Prozent im Jahr 2018 und deutlich höher als ein Wachstum von 21,5 Prozent 2024. XaaS macht nun 57 Prozent des kombinierten ACV der Region aus, im Vergleich zu 49 Prozent im Jahr 2024.

In diesem Segment legte IaaS aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Cloud und KI um 43 Prozent auf US $16,8 Milliarden zu und SaaS um 19 Prozent auf US $5,4 Milliarden.

Globale Prognose 2026

Für das Gesamtjahr sagt ISG ein Umsatzwachstum von 2,1 Prozent für Managed Services voraus und 20 Prozent für Cloud-basierte Software and Services (XaaS) unterstützt von Cloud-Migration, KI-Implementierung, Investitionen in Cybersecurity und Konsum über Plattformen.

"Der Markt beginnt das Jahr 2026 mit Licht und Schatten", sagte Steve Hall, Chief AI Officer und ISG Index Lead. "Aus makroökonomischer Perspektive sind Unternehmen mit Unsicherheiten wegen Zöllen, einen Führungswechsel bei der Federal Reserve und wirtschaftlichem Gegenwind in Europa und Asien-Pazifik konfrontiert. Diese Faktoren bremsen Investitionen nicht, aber sie wirken sich auf das Verhalten aus mehr gut überlegte, zeitlich begrenzte Projekte und weniger große, irreversible Initiativen.

"Gleichzeitig ändert KI die Nachfrage schneller als Managed Services sich anpassen können. Die KI wird das Wachstum bei Cloud, Infrastruktur und Plattformen beschleunigen, und gleichzeitig Druck auf die traditionelle, durch Arbeitslohn bestimme Preisfindung und die Margen bei Managed Services ausüben."

Über den ISG Index

Der ISG Index ist eine anerkannte Quelle für Marketplace Intelligence in der globalen Branche für Technologie und Business Services. Bereits seit 93 Quartalen zeigt er für Finanzanalysten, Unternehmenskäufer, Software- und Serviceanbieter, Rechtsanwaltskanzleien, Universitäten und Medien die neuesten Branchendaten und Trends auf.

Die Ergebnisse des 4Q25 Global ISG Index wurden am 15. Januar während eines Webcast präsentiert. Wenn Sie eine Aufzeichnung des Webcast sehen und die Folien der Präsentation herunterladen möchten, besuchen Sie diese Webpage.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III ist eine globale, auf KI konzentrierte Technologieforschungs- und Beratungsfirma. Sie ist für 900 Kunden, davon 75 der größten 100 Unternehmen der Welt, ein vertrauenswürdiger Partner. ISG ist schon seit langem führend in den Bereichen Technologie und Business Services und unterstützt Unternehmen nun dabei, mithilfe von KI schneller ein exzellentes operatives Wachstum zu erzielen. Die 2006 gegründete Firma ist bekannt für die selbst erhobenen Daten, die Kenntnis über das Anbieter-Ökosystem und das Fachwissen der 1.600 Mitarbeiter, die weltweit Kunden helfen, eine möglichst hohe Rendite aus ihren Technologieinvestments zu erzielen.

