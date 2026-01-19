EQS-News: Wrisk Limited / Schlagwort(e): Private Equity

LONDON, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Wrisk Limited ("Wrisk"), die digitale Versicherungsplattform, die sich auf eingebettete Versicherungen für den Automobilsektor spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass Allianz Holdings plc ("Allianz") im Rahmen der kürzlich angekündigten Serie-B-Finanzierungsrunde, die von Alma Mundi Ventures und Opera Tech Ventures angeführt wurde, in das Unternehmen investiert hat. Mit dieser Investition reiht sich die Allianz in die Liste anderer strategischer Aktionäre ein, die bereits in früheren Finanzierungsrunden in Wrisk investiert haben, und stärkt die Position von Wrisk als vertrauenswürdiger Partner für Automobilhersteller (OEMs) weiter. Die Unterstützung durch einen globalen Versicherer von der Größe der Allianz unterstreicht die wachsende Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit zwischen Versicherern und eingebetteten Versicherungsplattformen, da OEMs zunehmend nach integrierten und datengestützten Versicherungslösungen suchen. Die Investition der Allianz, die seit fast 10 Jahren der Hauptversicherer von Wrisk ist, ist besonders bedeutsam für den wachsenden OEM-Kundenstamm von Wrisk, von denen einige eine tiefere und strategischere Beziehung zu einer kleineren Anzahl von Versicherungspartnern aufbauen möchten. Die Nähe von Wrisk zu OEMs in Verbindung mit seiner Plattform und seinen Datenkapazitäten ermöglicht es Wrisk und seinen Versicherungspartnern, Wettbewerbsvorteile in Bereichen wie Datenanreicherung, Risikoselektion und Preisgestaltung zu entwickeln. Wrisk führt Echtzeit-Erkenntnisse aus Versicherungs-, Fahrzeug-, Finanz- und Verhaltensdaten zusammen, um intelligentere Entscheidungen in Bezug auf Preisgestaltung, Schadensfälle und Kundenbindung zu unterstützen. Das Herzstück der Plattform ist das proprietäre eingebettete Datenframework von Wrisk, das speziell für Automobil-OEMs entwickelt wurde, um Eingaben aus vernetzten Fahrzeugsystemen, Telematik, Transaktionsaufzeichnungen und Kundeninteraktionen zu harmonisieren. Diese Grundlage ermöglicht skalierbare Intelligenz, die durch Machine-Learning-Modelle unterstützt wird, die sich parallel zu den Fortschritten in der Fahrzeugtechnologie, dem sich ändernden Kundenverhalten und der sich wandelnden Marktdynamik weiterentwickeln. Die Serie-B-Finanzierung, an der sich auch die Allianz beteiligt, wird die internationale Expansion von Wrisk und die weiteren Investitionen in seine Datenwissenschafts- und Datenanalysefähigkeiten unterstützen, während das Unternehmen seine Plattform skaliert und seine Partnerschaften im Automobil- und Versicherungsbereich vertieft. Nimeshh Patel, CEO von Wrisk, sagte: "Die Investition der Allianz ist eine starke Bestätigung für die Strategie von Wrisk und unsere Rolle bei der Unterstützung einer engeren Zusammenarbeit zwischen Versicherern und OEMs. Da OEMs zunehmend nach weniger, aber strategischeren Versicherungspartnern suchen, wird unsere Fähigkeit, enge Beziehungen zu OEMs mit hochentwickelten Daten und Technologien zu kombinieren, immer wichtiger. Wir freuen uns, die Allianz als Aktionär begrüßen zu dürfen und freuen uns auf die Vertiefung unserer langfristigen Partnerschaft." Ulf Lange, Geschäftsführer, Personal Lines, bei Allianz UK, sagte: "Wrisk hat eine überzeugende Plattform an der Schnittstelle zwischen Versicherungs-, Daten- und Automobilbranche aufgebaut. Die engen Beziehungen zu OEMs und der Fokus auf datengesteuerte Versicherungslösungen stehen in Einklang mit den strategischen Prioritäten der Allianz, und wir freuen uns, Wrisk bei der weiteren Skalierung seines Geschäfts und seiner Fähigkeiten zu unterstützen." Hinweise für die Redaktion Informationen zur Allianz

Der Allianz-Konzern ist einer der weltweit führenden Versicherer und Vermögensverwalter und betreut Privat- und Firmenkunden in fast 70 Ländern. Allianz-Kunden profitieren von einem breiten Spektrum an Versicherungsdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, das von Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen über Assistance-Leistungen bis hin zu Kreditversicherungen und globalen Unternehmensversicherungen reicht. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und verwaltet rund 761 Milliarden Euro* im Auftrag ihrer Versicherungskunden. Darüber hinaus verwalten unsere Vermögensverwalter PIMCO und Allianz Global Investors rund 1,9 Billionen Euro* an Vermögenswerten von Dritten. Dank der systematischen Integration ökologischer und sozialer Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen gehören wir zu den führenden Unternehmen der Versicherungsbranche im Dow Jones Sustainability Index. 2024 erzielten über 156.000 Mitarbeiter ein Gesamtgeschäftsvolumen von 179,8 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 16,0 Milliarden Euro für die Gruppe. * Stand: 30. September 2025. Informationen zu Wrisk

Wrisk bietet eine einzigartige Kombination aus Technologie und kundenorientierten Lösungen, die Automobilherstellern die Möglichkeit geben, ihre Versicherungsangebote zu revolutionieren. Wrisk hat seinen Hauptsitz in London und beschäftigt weltweit über 100 Fachleute. Das Unternehmen verfügt über fundierte Branchenkenntnisse in den Bereichen Versicherungen, Automobilhersteller, Daten und Technologie. Die Tochtergesellschaften sind als regulierte MGA-Unternehmen in Großbritannien und der EU tätig. Zu den Kunden von Wrisk zählen BMW FS, Jaguar Land Rover, Volvo FS, Mercedes-Benz Insurance Services, Stellantis Financial Services UK, Suzuki GB und Toyota Insurance Services. https://www.wrisk.co/ View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wrisk-begruWt-allianz-holdings-plc-als-strategischen-investor-bei-seiner-serie-b-finanzierungsrunde-302663993.html



