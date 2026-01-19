Die Eskalation des Streits um Grönland sorgt zu Wochenbeginn für deutliche Verluste am deutschen Aktienmarkt. Rüstungsaktien präsentieren sich allerdings gegen den Trend erneut stark. Im DAX zählt Rheinmetall entsprechend auch zu den stärksten Werten, die Aktie nimmt wieder Anlauf in Richtung des Rekordhochs bei 2.008 Euro.Die Zuspitzung der geopolitischen Konflikte weltweit sorgt nach der monatelangen Konsolidierung zuvor wieder für ein positives Sentiment in der Rüstungsbranche. Sollte Donald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
