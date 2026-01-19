Die Multitude AG erhielt die Bestätigung ihres B+ Long-Term Issuer Default Ratings von Fitch Ratings, während das eigenständige Kreditprofil auf bb- angehoben wurde und die Bewertung der Multitude Bank auf BB- erhöht wurde. Diese Entscheidung stellt eine qualitative Verbesserung dar und bestätigt die operativen Fortschritte, die in den letzten Quartalen erzielt wurden. Fitch würdigte insbesondere die höhere Rentabilität, die stabileren Einnahmen sowie Verbesserungen in der Kapitalausstattung und im Risikomanagement. Das verbesserte Rating ist besonders relevant für die Refinanzierung, da sich mittelfristig niedrigere Finanzierungskosten realisieren lassen könnten. Insgesamt verbessert sich das Risikoprofil von Multitude weiterhin, was eine nachhaltigere Ertragskraft unterstützt. Das Kursziel von 14,40 EUR und die BUY-Empfehlung bleiben unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/multitude-ag
