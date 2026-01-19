Summary: All for One übernimmt den SAP-Procurement-Spezialisten apsolut Fokus liegt auf mehr Umsetzungskraft und internationaler Reichweite Procurement rückt als Wachstumsfeld im SAP-Umfeld stärker in den Mittelpunkt Closing ist für das erste Quartal 2026 geplant Die All for One Group SE (ISIN: DE0005110001) setzt ihren Expansionskurs fort und greift im SAP-Markt gezielt nach einem Wachstumsbaustein. Der IT-, Consulting- und Service-Provider hat eine Vereinbarung zur Übernahme aller Anteile an der apsolut group unterzeichnet. apsolut ist SAP-Gold-Partner und gilt als spezialisierter Anbieter rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
