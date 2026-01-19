GFT Technologies: Der digitale Architekt für die Industrie- und Finanzwelt von morgen!
Das digitale Rückgrat: Von der Bank bis zur Industrie
GFT Technologies agiert im Maschinenraum der großen Finanzinstitute und Industrieunternehmen. Man kann sich den Konzern als spezialisierten Architekten vorstellen, der keine Gebäude saniert, sondern veraltete IT-Systeme. Viele Banken und Versicherer arbeiten noch immer mit jahrzehntealten Programmen ("Legacy-Systeme"), die teuer im Unterhalt und träge sind. GFT hilft diesen Kunden, ihre Daten und Prozesse in die Cloud zu verlagern und modulare, moderne Plattformen aufzubauen. Während das Unternehmen historisch stark von Großbanken (wie der Deutschen Bank) abhängig war, hat es sein Portfolio erfolgreich diversifiziert. Heute ist GFT nicht mehr nur der IT-Dienstleister für den Finanzsektor, sondern expandiert stark in den Versicherungsbereich und die Industrie. Die Lösungen reichen hierbei von der Modernisierung des Kernbankensystems bis hin zu IoT-Lösungen (Internet der Dinge) für Fertigungsanlagen, damit diese intelligenter produzieren.
Endlos Turbo Long 11,363 open end: Basiswert GFT TECHNOLOGIES
0,89 EUR 0,90 EUR -1,11% Basiswertkurs: 20,150 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01. Basispreis 11,363 EUR Knock-Out-Barriere 11,363 EUR Hebel 2,25x Abstand zum Basispreis in % 43,75% Abstand zum Knock-Out in % 43,75% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: