Montag, 19.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldaktie des Tages: Weiteres Upside-Potential enorm!
WKN: 580060 | ISIN: DE0005800601 | Ticker-Symbol: GFT
Xetra
19.01.26 | 15:14
20,200 Euro
-3,58 % -0,750
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
GFT TECHNOLOGIES SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GFT TECHNOLOGIES SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
20,10020,20015:50
20,15020,20015:52
DZ Bank
19.01.2026 14:11 Uhr
GFT Technologies: Der digitale Architekt für die Industrie- und Finanzwelt von morgen!

GFT Technologies wandelt sich vom klassischen IT-Dienstleister zum KI-gestützten Partner für Banken und die Industrie. Mit neuen Tools wie "Wynxx" beschleunigt der Konzern Software-Entwicklungen massiv und ersetzt veraltete Systeme durch moderne Cloud-Lösungen.

Das digitale Rückgrat: Von der Bank bis zur Industrie

GFT Technologies agiert im Maschinenraum der großen Finanzinstitute und Industrieunternehmen. Man kann sich den Konzern als spezialisierten Architekten vorstellen, der keine Gebäude saniert, sondern veraltete IT-Systeme. Viele Banken und Versicherer arbeiten noch immer mit jahrzehntealten Programmen ("Legacy-Systeme"), die teuer im Unterhalt und träge sind. GFT hilft diesen Kunden, ihre Daten und Prozesse in die Cloud zu verlagern und modulare, moderne Plattformen aufzubauen. Während das Unternehmen historisch stark von Großbanken (wie der Deutschen Bank) abhängig war, hat es sein Portfolio erfolgreich diversifiziert. Heute ist GFT nicht mehr nur der IT-Dienstleister für den Finanzsektor, sondern expandiert stark in den Versicherungsbereich und die Industrie. Die Lösungen reichen hierbei von der Modernisierung des Kernbankensystems bis hin zu IoT-Lösungen (Internet der Dinge) für Fertigungsanlagen, damit diese intelligenter produzieren.





