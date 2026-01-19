Traunstein (ots) -- PV-Projekte mit On-site PPA und Batteriespeichern: Rheinmetall und Energy Partners realisieren an verschiedenen Standorten in Deutschland Photovoltaik- und Batteriespeicher (BESS) Projekte inkl. On-site Power Purchase Agreements (PPA), bei denen der erzeugte Strom direkt vor Ort genutzt wird.- Baustart des ersten Projekts in Neuss (Nordrhein-Westfalen): Das erste PV-Projekt startet Anfang 2026 in Neuss und umfasst eine 1,5 MW Dachanlage sowie die Unterzeichnung eines On-site PPA und die Installation eines Batteriespeichers mit mehr als 1 MWh.- Beitrag zu Klima- und Resilienzzielen: Die Vorhaben unterstützen die CO2-Reduktionsstrategien sowie die Steigerung der Autarkie von Rheinmetall.Als ein führendes internationales Systemhaus der Verteidigungsindustrie und zugleich Treiber zukunftsweisender technologischer Entwicklungen, verfolgt Rheinmetall eine effiziente, nachhaltige und kostengünstige Energiebeschaffung und setzt dabei auf eine strategische Partnerschaft mit der Energy Partners GmbH aus Traunstein. Insgesamt planen Rheinmetall und Energy Partners an verschiedenen Standorten über 20 Megawatt (MW) an PV-Leistung und ergänzen diese mit Batteriespeichern von mehr als 10 MWh. Die PV-Anlagen umfassen dabei Aufdachanlagen, Freiflächenanlagen sowie innovative PV-Carports, die den wachsenden Bedarf an Flexibilität und Eigenverbrauchsoptimierung adressieren. Ergänzt werden die Anlagen durch leistungsfähige Batteriespeichersysteme, die zunehmend essenziell für die Stabilität und Wirtschaftlichkeit werden. Das erste gemeinsame Projekt entsteht am Standort Neuss (Nordrhein-Westfalen). Dort werden 1,5 MW PV-Anlage mit On-site PPA und ein Batteriespeicher umgesetzt. Der Baustart ist für Q1 2026, die Fertigstellung für Q2 2026 geplant.Alle Projekte setzen auf langlebige Komponenten und bevorzugen Lieferanten aus Europa und der Region, um Lieferketten zu verkürzen, Qualität zu sichern und langfristige Systemverfügbarkeit zu gewährleisten. "Energy Partners ist für uns ein verlässlicher Partner, der unsere Anforderungen versteht und die technischen Herausforderungen an unseren unterschiedlichen Standorten souverän angeht. Ob Photovoltaik, Batteriespeichersysteme oder PV-Carports - Energy Partners kann mit verschiedenen Energiesystemen und Ansprechpartnern flexibel umgehen. Besonders wertvoll ist die offene Kommunikation und das lösungsorientierte Vorgehen, das die Zusammenarbeit effizient und angenehm macht. So legen wir gemeinsam den Grundstein für eine nachhaltige Energieversorgung" sagt Roland Preisler, Senior Vice President Strategic Energy Procurement bei Rheinmetall.Matthias Giller, Geschäftsführer der Energy Partners GmbH, zeigt sich ebenfalls erfreut: "Wir sind stolz darauf, mit Rheinmetall, einem führenden Unternehmen im Bereich der European Defense, einen so bedeutenden Partner gewonnen zu haben. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, Industriekunden in Deutschland mit innovativen, nachhaltigen Energielösungen zu versorgen. Gemeinsam setzen wir auf eine zukunftsorientierte und nachhaltige Energieversorgung, die nicht nur ökologische und sicherheitstechnische Aspekte abdeckt, sondern auch wirtschaftliche Vorteile für unseren Partner bietet. Die Kombination aus Batteriespeicher und Photovoltaik ist dabei inzwischen absoluter Standard."Die Energy Partners GmbH, eine Tochtergesellschaft der MaxSolar GmbH, realisiert die Projekte eigenständig und sorgt für eine schnelle sowie effiziente Umsetzung deutschlandweit. In enger Zusammenarbeit mit Rheinmetall wird das gemeinsame Ziel verfolgt, Unternehmensstandorte mit maßgeschneiderten, nachhaltigen Energielösungen auszustatten, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bieten. Im Fokus stehen die effiziente Nutzung Erneuerbarer Energien zur Senkung der Betriebskosten und Erhöhung der Unabhängigkeit von externen Energiequellen.Über die Energy Partners GmbHDie Energy Partners GmbH, gegründet 2024 als Tochterunternehmen der MaxSolar GmbH, bietet als One-Stop-Shop maßgeschneiderte Lösungen für ganzheitliche Energieprojekte. Durch den Abschluss von Onsite- und Offsite-Power Purchase Agreements (PPAs) ermöglicht das Unternehmen Industrie- und Gewerbekunden (C&I) eine langfristige Versorgung mit günstigem und grünem Strom. Zudem wird durch den Bau von Photovoltaikanlagen, Stromspeichern und E-Ladesäulen die Erreichung von ESG-Zielen und die Reduktion von CO2-Emissionen unterstützt. Mit dem KI-gestützten Energiemanagementsystem "EPSherpa" werden alle Energiekomponenten vernetzt, was weitere Einsparpotenziale schafft. Die Energy Partners GmbH realisiert ihre Projekte selbst oder in Kooperation mit einem bundesweiten Netzwerk von Fachpartnern.www.energypartners.dePressekontakt:Marketing & CommunicationsMaxSolar GruppeTelefon: +49 861 21396 621E-Mail: marketing@maxsolar.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/6199479