An den Rohstoffmärkten spielt sich derzeit ein Szenario ab, das selbst erfahrene Händler und Analysten als "außergewöhnlich", wenn nicht gar als "tektonische Verschiebung" bezeichnen. Während Anleger oft auf Gold oder Kupfer schauen, vollzieht sich in einer strategischen Nische eine exponentielle Preisentwicklung, die die Kalkulationen der gesamten westlichen Industrie über den Haufen wirft und neue Hierarchien schafft: Der Markt für Wolfram, jenes Metall, das aufgrund seiner extremen Härte und Hitzebeständigkeit das Rückgrat der modernen Verteidigungs- und Hochtechnologieindustrie bildet, ist außer Kontrolle geraten. Almonty ist der einzige westliche Produzent, der 2026 nennenswerte neue Kapazitäten schafft.Den vollständigen Artikel lesen ...
