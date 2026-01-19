Die Bundesnetzagentur will die Telekom zwingen, Teile ihres DSL-Netzes abzuschalten, um den Umstieg auf Glasfaser zu beschleunigen. Doch der Magenta-Konzern befürchtet, dass die Kunden dann zur Konkurrenz wechseln. Damit das recht langsame Internet über Telefonleitungen vom Typ DSL oder VDSL endlich zum Auslaufmodell wird, setzt die Bundesnetzagentur die Deutsche Telekom unter Druck. In einem Konzeptpapier schlägt die Regulierungsbehörde eine lokale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
