© Foto: Alyona Kekhler - TASS via ZUMA PressTrumps Grönland-Zolldrohung verstärkt den Aufrüstungsdruck in Europa. Bernstein sieht darin eine Chance für ausgewählte Rüstungswerte.Die Spannungen zwischen den USA und Europa rund um Grönland haben sich am Wochenende dramatisch verschärft und sind sofort auf die Finanzmärkte durchgeschlagen. Auslöser war die Drohung von US-Präsident Donald Trump, neue Zölle gegen acht europäische Länder zu verhängen - darunter Deutschland, Schweden und Dänemark -, weil sie seine Pläne zur Übernahme Grönlands ablehnen. Trump stellte Einfuhrabgaben von zunächst 10 Prozent in Aussicht, die bei ausbleibender Einigung bis Juni auf 25 Prozent steigen könnten. Während breite Marktsegmente nachgaben, stiegen …Den vollständigen Artikel lesen
