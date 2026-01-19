Die britische Investmentbank Barclays Capital hat ihre Bewertung der Airbus SE Aktie aktualisiert und bleibt trotz operativer Herausforderungen bei ihrer positiven Einschätzung. Analystin Milene Kerner setzt das Kursziel auf 220 Euro und bestätigt die Einstufung mit Overweight.Barclays sieht Belastungen aber keine Trendwende In ihrer aktuellen Analyse rechnet Kerner mit kurzfristigen Belastungen für Airbus durch Probleme in der A320 Familie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
