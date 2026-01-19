Zürich - Die Zurich-Gruppe will das Geschäft mit Spezialversicherungen ausbauen. Der weltweit tätige Versicherer sieht in Bereichen wie Infrastruktur, erneuerbare Energien, Cyber oder Bauwesen grosses Potenzial und legt für den britischen Spezialversicherer Beazley eine Milliardenofferte vor. Am Montag hat Zurich für die Briten das Kaufangebot öffentlich gemacht, nachdem eine zuvor nur an den Beazley-Verwaltungsrat gerichtete Offerte als «klar unterbewertet» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab