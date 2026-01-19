Barrick Gold: Starke Momentum-Phase treibt den Minen-Giganten Richtung 55 USD-Marke!

Goldgräberstimmung hält weiter an!

Rückblick

Barrick Gold ist einer der größten Goldminenbetreiber der Welt. Seit November sehen wir eine saubere Abfolge steigender Tiefs und Hochs. Die Aktie hat sich stabil über dem EMA 20 und dem EMA 50 etabliert, was das starke Momentum unterstreicht.

Barrick Gold-Aktie: Chart vom 16.01.2026, Kürzel: B, Kurs: 48.96 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn die Bullen die Kurse über die Kerze von vergangenem Freitag treiben, wäre dies ein klar positives Signal. Das Kursziel liegt im Bereich von 55 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter unsere Trigger-Kerze, wäre dies ein erstes Warnzeichen. Kurse unter der 20-Tagelinie könnten einen Test des EMA 50 nach sich ziehen.

Meinung

Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten, wie Kriege und Zollstreitigkeiten stützen den Goldpreis, welcher immer höher klettert. Analysten spekulieren aufgrund globaler Spannungen und neuer US-Zollankündigungen sogar auf einen Anstieg Richtung 5.000 USD. Als einer der weltgrößten Goldförderer profitiert Barrick Gold direkt von dieser Entwicklung. Die Dynamik bei Barrick Gold könnte weiter anhalten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 83.23 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 590.52 Mio. USD

Meine Meinung zu Barrick Gold ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 19.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.