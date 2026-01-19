DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Veränderungen im Vorstand

19. Jan 2026 / 20:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: DEMIRE: Veränderungen im Vorstand

Langen, den 19.01.2026.

Der Vorstandsvorsitzende der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE"), Herr Frank Nickel, und der Aufsichtsrat der DEMIRE sind heute übereingekommen den am 31.03.2026 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Darüber hinaus wird Herr Nickel sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen, um sich anderen Herausforderungen in diesem schwierigen Marktumfeld zu widmen.

Der Aufsichtsrat hat heute Herrn Dr. Dirk Rüffel mit Wirkung zum 01.02.2026 zum neuen Mitglied des Vorstands bestellt und zugleich zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

+49 6103 372 49 44

ir@demire.ag

Ende der Insiderinformation

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com