Das Börsenjahr 2026 ist zwar erst ein paar Tage alt, dennoch überschlagen sich bereits jetzt die Ereignisse. Zwei Sektoren, Edelmetalle und Energie, stechen dabei besonders hervor. Geopolitische Spannungen, eine wachsende Staatsverschuldung und anhaltende Inflationsrisiken sprechen weiter für Gold & Co. als stabilen Wertspeicher. Gleichzeitig sorgt der explosionsartig steigende Energiebedarf durch Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Elektromobilität für strukturellen Rückenwind im Energiesektor. Während Angebot und Infrastruktur vielerorts an physische Grenzen stoßen, gewinnen Rohstoffe und Energiequellen strategisch an Bedeutung. Für Investoren könnte sich daraus auch 2026 ein attraktives Chancen-Risiko-Profil ergeben.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de