Bei einem Preis von über 4.600 USD je Feinunze herrscht Goldgräberstimmung. Doch es gibt ein Risiko, das Minenbetreiber und Behörden gleichermaßen fürchten: Cyanid. Gerade bei sich jetzt wieder lohnenden niedriggradigen Lagerstätten wird die hochtoxische Chemikalie zum Schlüssel. Dabei war es für eine der größten Umweltkatastrophen Europas verantwortlich. Genau hier setzt RZOLV Technologies an. Die Kanadier arbeiten an einer wasserbasierten, biologisch abbaubaren Laugungsformulierung, die Cyanid in bestehenden Anlagen ersetzen soll - ohne teure Umbauten und zu niedrigen Kosten. Das Potenzial ist riesig. Ist der anstehende industrielle Test erfolgreich, müsste die Aktie in eine neue Liga aufsteigen und würde RZOLV zum heißen Übernahmekandidaten machen.Den vollständigen Artikel lesen ...
